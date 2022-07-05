Названы женщины, кому необходима операция по уменьшению груди

Часто женщины комплексуют из-за груди. Причиной для расстройств в основном служит маленький размер, однако бывает, что и большой бюст может доставлять своей хозяйке множество неудобств. Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, кому может подойти операция по уменьшению груди, передали «Дни.ру».

Эксперт пояснил, что излишне объемная грудь может нести за собой множество проблем. Часто такой бюст бывает асимметричным или обвисшим. Кроме того, объемная грудь способна доставлять дискомфорт в спине, шее, суставах.

Медик пояснил, что на возникновение подобной проблемы могут влиять несколько факторов: генетическая предрасположенность, лишний вес, а также лактация. Процедура по уменьшению груди проводится как самостоятельно, так и в комплексе с другими вмешательствами.

Гогиберидзе предупредил, что если грудь была излишне объемной, то после проведения процедуры на некоторое время может пропасть чувствительность сосков. Однако спустя время все возвращается в норму. Во время планирования вмешательства важно выбрать профессионального и опытного врача.