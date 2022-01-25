По-русски: сугробы в Греции попали на видео

На Грецию обрушился циклон «Элпис», принесший с собой сильный снегопад. Замело несколько регионов — от Акрополя рядом со столицей до южных островов. Теперь там тоже холодно. Почти по-русски.

В Афинах приостановили железнодорожное и автобусное сообщение, сообщило агентство Reuters. По всей стране 25 января объявили выходным днем.

Не работают госучреждения и частные предприятия, кроме супермаркетов, аптек и заправок в районе Афин и на некоторых островах, уточнила газета Daily Mail.

В собственных машинах на автомагистралях и дорогах после снежной бури застряли сотни, если не тысячи людей. Военные доставляли им еду, воду и одеяла. Потепление обещают в среду.