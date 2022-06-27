Площадка для пляжного волейбола появится в парке «Покровское-Стрешнево»

Новую игровую зону для занятий пляжным волейболом обустроят в парке «Покровское-Стрешнево» в Москве. Об этом сообщило ИА НСН.

Строительство реализуют в рамках работ по сохранению и восстановлению территории. Площадка будет располагаться на берегу 4-го Иваньковского пруда. На этом месте находилась старая зона и место для игры в баскетбол, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. По его словам, посетители парка чаще всего приходят именно в это место. Поэтому новая площадка полюбится горожанам.