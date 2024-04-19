Интересное 19 апреля 2024, 13:02 PLoS One: останки 25-метрового ихтиозавра обнаружили в Британии

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Палеонтологи обнаружили в Британии останки крупнейшего на Земле ихтиозавра. Предварительно, длина тела особи превышала 25 метров. Об этом сообщил PLoS One.

Необычную находку сделали в окрестностях деревни Блю-Энкор на западном побережье Англии. Во время раскопок специалисты заметили фрагменты челюсти пресмыкающегося.

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Ученые надеются найти полный скелет древней морской рептилии, добавил сайт kp.ru.