19 апреля 2024, 13:02
PLoS One: останки 25-метрового ихтиозавра обнаружили в Британии
Палеонтологи обнаружили в Британии останки крупнейшего на Земле ихтиозавра. Предварительно, длина тела особи превышала 25 метров. Об этом сообщил PLoS One.
Необычную находку сделали в окрестностях деревни Блю-Энкор на западном побережье Англии. Во время раскопок специалисты заметили фрагменты челюсти пресмыкающегося.
Реклама
Ученые надеются найти полный скелет древней морской рептилии, добавил сайт kp.ru.
Англия
Ученые
Реклама
Реклама