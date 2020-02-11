11 февраля 2020, 13:59
Пляжные фото помогли продавщице бургеров стать моделью
В Великобритании жизнь продавщицы бургеров круто изменилась после публикации в соцсетях фотоснимков в бикини. Сегодня Руби Вонг — востребованная модель, сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Daily Mail.
24-летняя Вонг вынуждена была работать в трех местах: в ресторане, отеле и киоске с фастфудом. Однажды в своем Instagram девушка опубликовала фотографии с пляжа в бикини.
Снимками заинтересовались представители модельного агентства Nemesis, и девушке предложили работу моделью.
Недавняя продавщица бургеров подписала контракты не только с агентством, но и с несколькими домами моды. Сейчас она зарабатывает в неделю тысячи фунтов стерлингов и путешествует. Съемки Вонг проходят в Лондоне, Дубае и Майами.