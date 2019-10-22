Пластиковый пакет нашли в желудке кашалота, умершего на пляже в Великобритании

Животное оказалось на расстоянии тысяч километров от мест своего кормления. Эксперты заявили, что переносить его обратно в воду все равно было бессмысленно: животное, по их словам, все равно не выжило бы в этих водах.

После вскрытия в желудке кита нашли пластиковый пакет, однако специалисты не считают, что он мог стать причиной гибели животного.

Установить точно причины гибели кашалота не удалось. Тело животного успело сильно разложиться к приезду ученых.