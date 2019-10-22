Пластиковый пакет нашли в желудке кашалота, умершего на пляже в Великобритании
На пляже британского Нортумберленда нашли тринадцатиметрового кашалота. Животное умерло, пролежав на берегу несколько дней, сообщил сайт Life со ссылкой на Daily Mail.
Животное оказалось на расстоянии тысяч километров от мест своего кормления. Эксперты заявили, что переносить его обратно в воду все равно было бессмысленно: животное, по их словам, все равно не выжило бы в этих водах.
После вскрытия в желудке кита нашли пластиковый пакет, однако специалисты не считают, что он мог стать причиной гибели животного.
Установить точно причины гибели кашалота не удалось. Тело животного успело сильно разложиться к приезду ученых.