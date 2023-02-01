Интересное 01 февраля 2023, 15:30 Пластический хирург Велиханов рассказал, каким критериям должно отвечать идеальное лицо Врач Велиханов заявил, что идеальное лицо должно отвечать правилу «золотого сечения»

Читать 360tv в

Идеальными чертами лица считаются те, которые отвечают принципу «золотого сечения». Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов подчеркнул, что люди воспринимают такие лица, как более привлекательные. Об этом сообщили «Известия».

«Для начала следует разобраться, что же понимается под „золотым сечением“. Если говорить на языке геометрии, то это пропорциональное деление отрезка (в нашем случае лица) на неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Если в результате таких вычислений получается примерно 1,618 (1,62, если округлить), то это и есть „золотое сечение“», — пояснил специалист.

Реклама

Чтобы понять, отвечает ли лицо данному критерию, необходимо его высоту разделить на ширину, ширину рта на ширину носа, расстояние между зрачками на расстояние между бровями. Максимально приближенные к 1,62 значения будут отвечать критериям идеального лица.

По словам Велиханова, лицо по «золотому сечению» имеют Эмбер Херд, Скарлет Йохансон, Эмили Ротаковски, Белла Хадид, Ким Кардашьян, Девид Бекхем, Бред Питт, Хью Джекман, Роберт Паттисон.