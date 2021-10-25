Пластический хирург рассказал о продукте, который негативно влияет на внешность

Злоупотребление молоком может негативно отразиться на внешности человека. Об этом заявила пластический хирург Лия Гавашели. По ее словам, содержание в продукте лактозы сказывается на лице у тех людей, которые имеют к ней непереносимость. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Многим людям поставили диагноз непереносимости еще в детстве. Это явление сопровождается такими симптомами как диарея, боль в животе, метеоризм, сообщила «Газета.ru».

«Диетологи давно обратили внимание на то, что люди, злоупотребляющие молоком, часто имеют опухшие верхние веки, мешки или пигментацию под глазами, склонны к одутловатости и проявлением акне даже в зрелом возрасте», — заявила специалист.

Одна добавила, что тест на переносимость лактозы можно провести без похода к врачу. Например, можно на две-три недели отказаться от молочных и кисломолочных продуктов и посмотреть, как будет вести себя кожа. Если мешки под глазами и высыпания уйдут, значит молоко — это не ваш продукт.

Гавашели отметила, что молоко, которое продается в магазинах, нередко содержит гормоны и посторонние вещества, которые также негативно сказываются на коже лица.