Интересное 10 января 2023, 17:54 Пластический хирург Красносельских рассказал, в каком возрасте может понадобиться операция Пластический хирург Красносельских посоветовал проводить операции не раньше 40 лет

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Эстетическая медицина является отличным способом улучшения своей внешности. Однако не стоит прибегать к подобным операциям в слишком раннем возрасте. Таким мнением поделился пластический хирург Максим Красносельских. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

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Эксперт пояснил, что самым удачным видом вмешательства являются малоинвазивные методики. Они помогают в случае, если усилий косметолога уже недостаточно. По словам медика, за подобными операциями переодически обращаются молодые люди возрастом от 20 лет. Однако основной целевой аудиторией вмешательств являются люди 40-55 лет.