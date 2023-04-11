11 апреля 2023, 11:25
Пластический хирург Гогиберидзе: регулярное повреждение нервных окончаний может привести к деформации лица
Частые пластические операции могут стать причиной серьезного стресса для организма. О вреде регулярного хирургического вмешательства рассказал ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе, сообщили «Дни.ру».
По словам специалиста, постоянное повреждение нервных окончаний может стать причиной спазмов мышц и привести к деформации формы лица. Также при систематических операциях возрастают риски занесения опасных инфекций в организм.
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Кроме того, чрезмерное хирургическое вмешательство лишает любителей пластики естественного облика, добавил хирург.
Пластические операции
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