Пластический хирург Гавашели рассказала, какие процедуры пользуются наибольшей популярностью перед Новым годом

Многие люди к Новому году стараются максимально улучшить свою внешность. При этом часть из них обращаются за помощью к косметологам. Пластический хирург Лия Гавашели рассказала, какие процедуры наиболее востребованы в преддверии праздника, передала «Вечерняя Москва».

Одними из самых популярных являются процедуры, направленные на очищение кожи. Например, многие используют кислотный пилинг. Его рекомендуют делать именно в период холодов, так как риск получить гиперпигментацию значительно снижается. Делают такую процедуру с использованием фруктовых кислот (например, гликолевой). После нее кожа становится гладкой и обретает здоровый свежий вид. Кроме того, пропадают пигментация, постакне, мелкие морщинки и другие несовершенства.

Чтобы увлажнить кожу лица, достаточно прибегнуть к биоревитализации. Эта процедура представляет собой инъекцию низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. После нее свойства кожи улучшаются, пропадают морщины.

Омолодить кожу также можно с помощью инъекций с филерами на основе гиалуроновой кислоты и ботокса.

«Стабилизированная гиалуроновая кислота является основным действующим веществом филеров — препаратов, с помощью которых проводятся процедура контурной пластики лица, восполнение объемов в области скул, губ, подбородка и углов нижней челюсти», — отметила эксперт.