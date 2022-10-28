Пластический хирург Давыдов перечислил самые популярные пластические операции среди мужчин | 360°

28 октября 2022, 15:40
Пластический хирург Давыдов перечислил самые популярные пластические операции среди мужчин
Пластический хирург Давыдов: чаще всего мужчины прибегают к пластике носа
Профессор, доктор медицинских наук, пластический хирург Дмитрий Давыдов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие пластические операции чаще всего делают мужчины.
По словам врача, мужчины, как и женщины, хотят выглядеть красиво и молодо. Чаще всего они прибегают к пластике век, носа и грудных желез. Еще одной распространенной операцией является липосакция.
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«Если речь идет о мужчинах до 35 лет, то в большей степени они хотят изменить форму носа, при этом решаются две задачи — эстетическая и функциональная, то есть улучшение носового дыхания», — добавил Давыдов.
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Мужчины старше 50 лет чаще всего делают пластику век, лба, подглазничной области, средней и нижней зоны лица, отметил медик.
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