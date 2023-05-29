29 мая 2023, 17:59
Пластический хирург Блинова: правильное питание и полноценный сон замедлят процессы старения
Качественный сон и правильное питание помогут замедлить возрастные процессы в организме и отсрочить старость. Об этом сообщила пластический хирург Виктория Блинова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, работа в ночные смены и употребление фастфуда негативно сказывается на состоянии кожи. Чтобы продлить молодость, необходимо наладить питание и снизить уровень стресса, добавила Блинова.
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Хирург также напомнила о важности ежедневного соблюдения водно-солевого баланса.
Красота
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