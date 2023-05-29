Интересное 29 мая 2023, 19:01 Пластический хирург Блинова: качественный сон и сбалансированное питание отсрочат старость

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Продолжительный сон и сбалансированное питание помогут замедлить возрастные изменения в организме и продлить молодость. Об этом сообщила пластический хирург Виктория Блинова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, для замедления старения кожи необходимо употреблять минимум пять порций овощей и фруктов в неделю. Кроме того, отсрочить возрастные изменения поможет снижение уровня стресса.

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Как сообщили «Народные новости», избавиться от признаков старения кожи поможет платизмопластика.