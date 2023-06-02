Интересное 02 июня 2023, 16:11 Planet Today: ученые выяснили, что центра Вселенной не существует

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Ученые провели исследование и выяснили, что во Вселенной не существует конкретной точки, где произошел Большой взрыв. Соответственно, определенного центра в галактике тоже нет, сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что практическая каждая точка во Вселенной во время взрыва находилась в одном и том же месте: везде. Также отсутствие центра в галактике доказывает теория о том, что Вселенная не имеет начала и конца.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», точно определить его наличие получится только в том случае, если космос конечен.