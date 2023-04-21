Интересное 21 апреля 2023, 15:26 Planet Today: ученые обнаружили в слюне комара особый тип РНК, способный подавлять иммунитет человека

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Американские ученые из Университета Вирджинии провели исследование и выяснили, что в составе слюны комара находится особый тип РНК, который способен подавлять реакцию иммунной системы человека. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что найденный в слюне насекомого тип РНК под названием sfRNA повышает риск заражения вирусами и блокирует защитные функции организма. Таким типом обладает комар Aedes aegypti, переносчик вируса денге.

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Как сообщил«Политэксперт», данный тип РНК мешает передаче химических сигналов в организме при вирусной репликации.