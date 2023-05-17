Интересное 17 мая 2023, 17:42 Planet Today: ученые обнаружили в Баренцевом море подводный вулкан, извергающий грязь

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Ученые норвежского Арктического университета нашли в Баренцевом море подводный вулкан Borealis, который извергает метан и грязь. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что вулкан высотой примерно в 2,5 метра расположился на глубине 400 метров ниже поверхности моря. Его структура могла образоваться из-за выброса жидкости, богатой метаном.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», Borealis стал вторым по счету вулканом, который нашли в норвежских водах