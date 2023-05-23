Интересное 23 мая 2023, 15:29 Planet Today: ученые Яш Сондхи и Сэмюэль Фабиан выяснили, что насекомые летят к свету для ориентирования в пространстве

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Американский и британский ученые Яш Сондхи и Сэмюэль Фабиан провели исследование и выяснили, что тяга насекомых к свету связана с их потребностью ориентирования в пространстве. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что в настоящий момент в мире существует множество теорий, почему насекомые любят летать возле включенных ламп. Согласно новейшему исследованию, свет им помогает понять, где именно находится тело.

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Как сообщил сайт «Политэксперт», объяснения тому, как насекомые находят свет на дальних расстояниях, ученые пока не дали.