Интересное 08 июня 2023, 15:30 Planet Today: при погребении древние римляне обливали усопших горячим гипсом

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Специалисты Йоркского университета в Великобритании провели исследование и выяснили, что древние римляне при погребении обливали тела усопших горячим гипсом. Об этом сообщил Planet Today.

Отмечается, что изучить процесс захоронения ученым помогли технологии 3D-сканирования. Для исследований археологи использовали гипсовый корпус семьи из двух взрослых и младенца.

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Также выяснилось, что древние римляне оборачивали усопших в одеяния разного плетения и качества, сообщил «Политэксперт».