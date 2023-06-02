Интересное 02 июня 2023, 16:11 Planet Today: британские ученые выяснили, что скорость чистокровных скакунов зависит от генетики

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Специалисты Университета Эксетера в Британии провели исследование и выяснили, что чистокровные скакуны демонстрируют лучшие результаты за счет генетики. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что ученые проанализировали данные о скачках с участием более 76 тысяч лошадей. Выяснилось, что генетическое улучшение скорости у скакунов в зависимости от дистанции составляет 60%, 55% и 17%.

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Как сообщил «Политэксперт», скорость чистокровных лошадей плохо передается по наследству.