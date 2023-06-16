Интересное 16 июня 2023, 18:42 Planet Today: австралийские ученые обнаружили останки самого большого сцинка

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Останки гигантского сцинка обнаружили австралийские палеонтологи в пещерах Веллингтона. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что в ходе раскопок специалисты нашли десятки окаменелостей, которые принадлежали вымершему виду Tiliqua frangens.

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Как сообщили «Народные новости», древние ящерицы жили на территории Нового Южного Уэльса 50 тысяч лет назад вместе с дипротодонами, сумчатыми львами и кенгуру.

«ПолитЭксперт" обратил внимание на форму зубов ящерицы, которая говорит о том, что она питалась растениями, как и ее нынешние сородичи. Мощные челюсти были необходимы ей для пережевывания твердых фруктов, растительного волокна и орехов.