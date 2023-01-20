Интересное 20 января 2023, 12:15 Planet Today: археологи раскопали мумии крокодилов на дне гробницы в Египте

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На западном берегу Нила в Египте археологи обнаружили останки гигантских мумифицированных крокодилов, возраст которых более 2,4 тысячи лет. Об этом сообщило издание Planet Today.

Перед захоронением животных обернули в льняные бинты или пальмовые листья. Всего было найдено пять частичных скелетов и пять отдельных черепов, написало ИА Nation News.

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Компьютерная томография показала, что крокодилы принадлежали к двум разным видам: одни — к западноафриканскому, другие — к нильскому, передает «ПолитЭксперт».

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