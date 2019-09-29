Плачущую кристаллами армянку уличили в обмане

Жительница Армении, рассказавшая о странном заболевании, из-за которого она плачет кристаллами, оказалась фокусницей. Экспертиза выяснила, что в глазах у нее обычное промышленное стекло.

«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория», — рассказал эксперт телеканала НТВ, геммолог Ольга Радионова.

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Ранее в СМИ появилась история о странном заболевании 22-летней Сатеник Каразян. У той вместо слез из глаз выходили кристаллы. По словам родственников, это началось после того, как ее сын разбил вазу. Девушка решила, что осколок попал ей в глаз. Однако потом кристаллы начали образовываться каждые три часа.

У девушки подозревали цистиноз — врожденное нарушение метаболизма аминокислот, которое приводит к образованию кристаллов цистина. Семья заявила, что у них нет денег на такое дорогостоящее лечение. Однако башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев сказал РИА «Новости» о готовности обследовать девушку и оказать ей необходимую помощь. Примет ли Сатеник помощь врача из Башкирии, неизвестно.