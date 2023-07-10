Интересное 10 июля 2023, 15:20 Пятый канал: цедра апельсина отпугнет мошек и комаров

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Цедру апельсинов, лимонов и мандаринов можно использовать в различных бытовых целях. К примеру, кожура послужит отличным средством для отпугивания мошек и комаров, сообщил Пятый канал.

Отмечается, что цитрусовые можно взять с собой в поход или на рыбалку, их нужно почистить и положить кожуру рядом с собой. Для отпугивания насекомых цедру рекомендуется смять или мелко натереть.

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Как сообщило Utro.ru, также из кожуры можно сделать универсальный освежитель воздуха, цедра хорошо впитывает неприятные запахи и немного увлажняет воздух.