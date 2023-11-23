Интересное 23 ноября 2023, 11:58 Пятый канал: тройка в дате рождения способствует карьерным продвижениям, а четверка говорит об обилии имущества

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Экстрасенс Андрей Харрис в разговоре с Пятым каналом объяснил, на что следует обращать внимание, чтобы правильно понимать дату своего рождения. Он предложил сложить цифры, например, если имеется число 15, то 1+5=6.

Как написало Utro.ru, людям, у которых получилась единица, сулит высокое положение в обществе. У тех, кто насчитал двойку, будет большая любовь. Тройки могут сделать хорошую карьеру, а у четверок будет много имущества.

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Пятерки будут иметь высокую активность по жизни, а у шестерок есть способность преодолевать все трудности и процветать в различных сферах. Семерки — это сильные духом воины, а восьмерки имеют покровительство со стороны Вселенной. Девятки же обязательно будут эгоистичными, добавил Харрис.