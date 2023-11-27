Интересное 27 ноября 2023, 16:43 Пятый канал: на новогоднем столе должны быть морепродукты и статуэтки дракона

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Чтобы следующий год был удачным, его нужно встретить правильно, а для этого — продумать все, от меню до нарядов. Об этом сообщил Пятый канал.

Во-первых, считается, что Дракон любит рыбу и морепродукты. Поэтому блюда из этих продуктов должны в изобилии быть на столе. Также на него стоит поставить фигурку символа следующего года.

Как добавил Ura.ru, также важен цвет наряда. Лучше всего встречать новый год в чем-то ярком: красном, розовом или зеленом. Украшения и аксессуары приветствуются только у женщин, мужчинам лучше от них воздержаться.

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