Интересное 21 декабря 2022, 18:07 Пять захоронений с ценными артефактами нашли в Новосибирской области

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Пять нетронутых особо ценных захоронений с артефактами из золота и бронзы нашли в Новосибирской области. Такую редкую находку удалось обнаружить ученым Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ), сообщили Nation News.

Памятники древности похожи на скифские артефакты. Ученые нашли их недалеко от Новосибирска.

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Отмечается, что обнаружить такую находку с большим количеством артефактов очень редко удается за один раз.

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