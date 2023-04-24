Интересное 24 апреля 2023, 18:29 Пять древних каменных бюстов цивилизации тартесцев обнаружили на юге Испании

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Ученые обнаружили пять древних каменных бюстов с изображениями представителей цивилизации тартесцев в ходе археологических раскопок на юге Испании. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Два женских бюста были украшены типичными для ювелирного искусства Тартесса серьгами, третья скульптура была посвящена мужчине-воину.

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Отмечается, что оставшиеся два бюста плохо сохранились, однако ученые предполагают, что они могли быть посвящены местным божествам и жителям, которые занимали высокое положение в обществе.