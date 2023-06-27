Интересное 27 июня 2023, 16:50 Пять детенышей краснокнижных лебедей-шипунов появились на свет в Артемовских лугах

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Пять детенышей появились на свет у пары краснокнижных лебедей-шипунов в Артемовских лугах. Об этом сообщила Pravda-NN.ru со ссылкой на соцсети пространства.

Птицы появились на свет около трех недель назад.

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«Растут они не по дням, а по часам! Еще бы — у них такой аппетит!» — рассказал один из сотрудников Артемовских лугов.

Лебеди вернулись после зимовки 2 апреля. А впервые их заметили в Артемовских лугах в 2022 году.