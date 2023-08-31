Интересное 31 августа 2023, 22:45 Пищевой технолог Ишевский посоветовал не хранить яйца в холодильнике

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Большинство россиян привыкли хранить яйца в холодильнике. Однако делать этого категорически нельзя. Такой информацией поделился пищевой технолог Александр Ишевский. Об этом сообщил Blitz+.

Специалист отметил, что в магазинах яйца всегда лежат на обычных полках. Дело в том, что при низких температурах этот продукт теряет многие полезные свойства, написало utro.ru.

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При обычной температуре яйца могут храниться до 28 дней. Однако важно не держать их при слишком высоких температурах — например, на солнце.