Профессиональный стандарт для писателей разработают в России

Минцифры решило разработать профессиональный стандарт для писателей. Его созданием займется комиссия из семи человек под предводительством ректора Литинститута. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Руководитель рабочей группы по разработке профстандарта «писатель», ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов заявил, что появление стандарта будет направлено на поддержку писателей. Таким образом литераторы смогут получать пенсию или выходить на больничный.

«Говорить о том, что государство решило закрутить писателям гайки, — это слишком много о себе думать. Наша задача — не навредить писательскому делу, потому что свобода творчества, на мой взгляд, первична. Если получится это примирить еще и с записью в трудовой книжке — это будет замечательно», — заметил он.

На создание стандарта планируют выделить год.