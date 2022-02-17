Писатель Водолазкин рассказал, почему не стоит относить детектив к низким жанрам

Известный писатель Евгений Водолазкин рассказал, что он очень любит детективы. При этом писатель подчеркнул, что данное направление развивают не только в литературе, но и в кинематографе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Писатель подчеркнул, что многие считают детективы низким жанром. Однако, по его словам, такой подход к детективам в корне неверен.

«Зависит от того, как написано. В конце концов, „Преступление и наказание“ — тоже детектив, причем по типу коломбо», — объяснил Водолазкин.