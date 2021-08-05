Писатель Минаев посмеялся над лечением курганских пенсионеров деревьями

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев посмеялся над тем, что в Курганской области практикуют лечение пожилых людей при помощи деревьев. Об этом сообщило Ura.ru.

«Соцзащита Курганской области предложила пенсионерам общаться с деревьями. На своей странице во „ВКонтакте“ ведомство рассказало о дендротерапии, которую активно применяет местный геронтологический центр „Спутник“», — рассказал писатель. Мужчина посоветовал представителям соцзащиты написать еще один забавный пост. По его словам, можно предложить людям обниматься с землей.