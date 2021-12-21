Писатель Майк Омер рассказал о новом фильме по его произведению

Писатель Майк Омер, известный благодаря романам «Внутри убийцы» и «Глазами жертвы», в беседе с «Известиями» рассказал о новой книжной серии, а также поделился информацией об экранизации цикла о Зои Бентли в России.

Писатель рассказал, что работает над новой серией книг. Главной героиней произведений станет профессиональная переговорщица Эбби Маллен, которая специализируется на освобождении заложников. На данный момент на английском языке вышла первая книга из серии. На русский язык она еще не переведена.

Писатель отметил также, что очень ждет экранизации цикла о Зои Бентли «Кинопоиском».

«Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы „Эпидемия“ и „Лучше, чем люди“ — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей», — отметил он.