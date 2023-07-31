Интересное 31 июля 2023, 18:57 Писатель Лукьяненко заявил, что россияне стали отдавать предпочтение новостям, а не книгам

Читать 360tv в

Большинство россиян стали интересоваться не книгами, а новостями. Таким мнением поделился писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Об этом сообщило ИА НСН.

Кроме того, большинство россиян стали экономить на книгах, предпочитая находить бесплатные экземпляры в интернете. По словам писателя, причина заключается в напряженной экономической ситуации в стране. Также, отметил Лукьяненко, в последние годы новостная повестка вытесняет художественное чтение.

Реклама

«Люди продолжают читать много, но читают в основном новостные каналы», — отметил он.