Интересное 31 августа 2023, 14:13 Писатель Драгунский посоветовал не переживать из-за дефицита книг о Гарри Поттере в России

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Не стоит переживать из-за дефицита книг писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, так как на смену ей придут другие талантливые авторы. Таким мнением поделился писатель Денис Драгунский. Об этом сообщило ИА НСН.

Писатель отметил, что заменить книги Роулинг не получится, так как они хорошо написаны и любимы многими. Однако, по его словам, в ближайшее время ситуация с недостатком изданий должна наладиться.

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«Жили же наши дети как-то до появления Гарри Поттера? Читали книжки. Появятся какие-то другие авторы и произведения. В любом случае, ничего страшного», — отметил Драгунский.