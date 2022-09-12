Пилот Приходько раскритиковал идею об обучении летчиков ремонту самолетов | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 23:48 Поделиться Telegram

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Viber Пилот Приходько раскритиковал идею об обучении летчиков ремонту самолетов

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Замминистра Минпромторга Олег Бочаров посоветовал обучать летчиков ремонту самолетов. Подобное заявление он сделал в ходе Восточного экономического форума. Вице-президент Профсоюза летного состава России и действующий пилот Олег Приходько раскритиковал эту идею, передал «Ридус».

Эксперт пояснил, что специфика профессии пилота и техника абсолютно разная. По его словам, на данный момент пилоты имеют право осматривать воздушные суда и проводить простые работы. Однако для ремонта более сложных неисправностей необходимо получить отдельное образование.

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«Полноценное техобслуживание самолета требует отдельного образования. Так что это предложение Минпромторга нереально», — пояснил Приходько.

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