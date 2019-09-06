Пилот 15 часов голыми руками отбивался от акул после крушения самолета

Уолтер Уайетт-младший рассказал, что история произошла 6 декабря 1986 года. На тот момент ему было 37 лет, у него была жена и двое маленьких детей, которые находились в Теннеси. Сам пилот на частном самолете отправился на Багамские острова на отдых. Крушение самолета произошло, когда он уже возвращался домой.

Уолтер вспоминает, что неполадки возникли с топливным баком, поэтому самолет беззвучно опустился на воду. В результате ему пришлось всю ночь провести в ледяной соленой воде. По словам пилота, он чувствовал усталость, его глаза опухли. Он взобрался на крыло самолета и попытался привлечь внимание береговой охраны. Позже самолет начал уходить на дно, поэтому оставшуюся ночь мужчина самостоятельно дрейфовал в холодной воде.

«У меня военная подготовка, поэтому я знал, что в первый час мои шансы быть найденным были высоки, но после они резко снижаются», — поделился Уайетт-младший.

Утром пилота нашли самые агрессивные хищники — тупорылые акулы. Они пытались атаковать Уолтера, который в ответ бил акул ногами по головам. Затем пилот увидел самую быструю акулу-мако.

«Я был обескуражен, говорю вам — это было похоже на то, как дьявол смотрит мне в глаза», — вспомнил пилот.

Береговая охрана нашла Уайетта-младшего, когда тот отбивался от акулы-мако. Моряки затащили его на лодку и доставили в Ки-Уэст, в местную больницу.