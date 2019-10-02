Apple Watch «спалили» своего владельца. Гаджет раскрыл всем пикантную тайну мужчины

Пользователь Reddit под ником BalboBigggins поделился постом о нелепой случайности, которую породила коллаборация часов Apple Watch и порно.

Мужчина приобрел новые часы, но напрочь забыл обо всех скрытых функциях девайса. За свою забывчивость он поплатился сполна — теперь каждый его клиент на работе знает, что накануне парень смотрел кино для взрослых.

«Я совершенно забыл, что окно „Сейчас играет“ на экране Apple Watch транслирует не только названия песен, но и названия видео, которые вы, возможно, смотрели сегодня. Эти новые часы относятся к таким, и теперь мне неловко за себя и всех клиентов, которые, вероятно, увидели это сегодня», — написал BalboBigggins. К посту автор прикрепил фотографию экрана часов, на которой можно увидеть причину его неловкости.

Источник фото: Reddit/BalboBigggins

«Я наконец занялся сексом с подругой своей сестры».

Пост только за сутки собрал больше восьми тысяч плюсов, а также сотни комментариев. Пользователи выразили поддержку пострадавшему от Apple Watch. Некоторые даже отказались в будущем от покупки «умных часов».

«Чертовски сочувствую, друг». Это одна из ситуаций вида «худший ночной кошмар», «Наука зашла слишком далеко», «Ты убедил меня никогда не покупать „умные часы“», писали комментаторы под опубликованным постом.

Для того, чтобы хоть немного приободрить мужчину, люди стали делиться собственными историями грандиозных провалов. И как оказалось, проблема автора поста не самая страшная.

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«О да, со мной произошло то же самое, только это был Bluetooth и моя автомобильная стереосистема. Очень здорово, когда твоя лучшая подруга узнает все о том, какое порно тебе нравится, когда звук запускается автоматически, а на экране начинает мигать надпись «Струйный оргазм», — написал пользователь под ником thumper_spot.

«Это не то же самое, но однажды я использовать копировать/вставить, чтобы отправить своей жене „Я тебя люблю“. Но это не сработало, и я случайно отправил ссылку на PornHub. Там было видео, которое я недавно смотрел», — поделился своим провалом legitimate_salvage.

«Я случайно забыл отключиться от домашней системы Bluetooth, когда запустил порно и громкие звуки разорвали тишину моего дома. Прошло около десяти секунд грязных разговоров и стонов, которые я никогда не хотел обсуждать со своими родителями», — рассказал -totallynotanalien-.

Но не только историями неловких ситуаций делились пользователи, один из комментаторов посоветовал BalboBigggins выход из сложившегося положения.

«Просто соври и скажи, что это странная песня. Когда они попросят тебя включить ее, скажи, что это неуместно на работе, и ты отправишь им трек, когда будешь дома. Когда ты будешь дома, напиши песню, запиши ее, пошли им. Неловкости больше нет», — дал совет fludduck.