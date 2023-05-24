Интересное 24 мая 2023, 17:30 Phys.org: британские ученые выяснили, что шоколад улучшает кровообращение

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Британские ученые из Университета Лидса провели исследование и выяснили, что шоколад нормализует работу сердечно-сосудистой системы и улучшает кровообращение. Об этом сообщил сайт Phys.org.

Отмечается, что у тех участников научного эксперимента, которые ежедневно съедали небольшую порцию десерта, снижался уровень холестерина в крови и нормализовалась работа печени.

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Как сообщил сайт Neva.Today, также шоколад в умеренных количествах благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.