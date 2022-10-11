Певица Семенович поддержала сваху Сябитову, посоветовав девушкам не быть меркантильными | 360°

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Певица Семенович поддержала сваху Сябитову, посоветовав девушкам не быть меркантильными

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Телесваха Роза Сябитова высказалась о содержанках. По ее словам, отношения девушки и мужчины не должны строиться на материальном интересе. Певица Анна Семенович поддержала данное высказывание. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По словам Семенович, отношения, которые строятся на финансовой заинтересованности, изначально строятся по неправильному сценарию. Певица подчеркнула, что в современном мире девушка должна уметь самостоятельно себя обеспечить.

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Безусловно, можно принимать от мужчины ухаживания и подарки, однако это не должно лежать в основе отношений, считает Семенович.

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