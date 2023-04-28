28 апреля 2023, 16:17
Певица Ирина Голд рассказала, что музыка обладает целебными свойствами
Музыка обладает целебными особенностями и оказывает положительное влияние на духовное и физиологическое состояние человека. Об этом рассказала оперная певица Ирина Голд в беседе с РИА ФАН.
По словам артистки, звук является мощным по силе воздействия на мозг человека сигналом. Так, например, благодаря музыкальной терапии у людей улучшается настроение. Особенно полезно прослушивание классических композиций, она пользуется особой популярностью у женщин во время беременности.
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Певица порекомендовала слушать будущим мамам произведения Моцарта, Шопена и Вивальди.
Музыка
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