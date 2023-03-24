Интересное 24 марта 2023, 12:17 Петербуржцы смогут увидеть весенний парад планет в конце марта

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Редкое астрономическое явление, при котором планеты выстроятся в одну линию, можно будет наблюдать в Санкт-Петербурге после захода солнца 28 марта. Об этом сообщил научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, на Весеннем параде планет можно будет полюбоваться Юпитером, Меркурием, Ураном, Марсом и Венерой.

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Отмечается, что Уран получится увидеть только при помощи специальных оптических приборов.

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