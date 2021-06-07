Петербуржцы смогут увидеть солнечное затмение

В четверг, 10 июня, жители Петербурга смогут увидеть частичное солнечное затмение. Луна закроет собой Солнце на 25%, рассказали «Невские новости».

Затмение начнется в 13:01 и закончится в 15:21. Пик природного явления придется на 14.12.

«Частные фазы солнечного затмения разной степени будут наблюдаться по всей территории России за исключением Кавказа. Максимальную фазу солнечного затмения увидят только жители нескольких провинций Канады, Магаданской области, Чукотского АО, северо-востока Якутии, а также те, кто оказался на севере Гренландии и в Северном Ледовитом океане близ полюса», — рассказали в Санкт-Петербургском планетарии.

В этот день в планетарии проведут несколько получасовых сеансов, во время которых петербуржцы смогут увидеть затмение : с 3:00 до 13:30, с 13:35 до 14:05, с 14:10 до 14:40 и с 14:45 до 15:15.