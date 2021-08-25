Петербуржцы смогут сразиться с гроссмейстером в шахматном турнире

Шахматный турнир по открытым небом пройдет в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «День Д», посвященного памяти Сергея Довлатова. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Турнир состоится в субботу, 4 сентября, в Джазовом сквере на Загородном проспекте, 38. В сквере будут выставлены столы с шахматными досками. Петербуржские шахматные энтузиасты смогут попробовать свои силы в игре с гроссмейстером из шахматного клуба «Черный конь»: он будет по кругу обходить столы и делать по одному ходу.