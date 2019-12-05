Петербуржцы ищут хозяина потерявшегося пса

5 декабря прохожие обратили внимание на белого пса с черными пятнами. Как рассказали очевидцы, в последний раз его видели неподалеку от поликлиники № 8.

Жительница северной столицы сообщила о собаке в соцсетях. Девушка осмотрела ошейник пса, но не нашла адреса или имени владельца. Она предположила, что информация в Сети поможет найти хозяина животного, сообщило РИА ФАН.

«Я бы забрала, но до 14 на работе, а собаку негде оставить: у поликлиники не привяжешь, он замерзнет, в учреждение нельзя, — посетовала петербурженка. — Размещаю везде, где могу. Жаль животное. Может случится чудо под Новый год и его все-таки ищут хозяева».