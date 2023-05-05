Интересное 05 мая 2023, 17:26 Петербуржец Щербаков попал в Книгу рекордов России, собрав 900 моделей танков

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Петербуржец Александр Щербаков попал в российскую Книгу рекордов, собрав коллекцию из 900 танков ручной работы. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам коллекционера, на сборку одной модели может уходить от одного до трех месяцев. Каждый танк полностью соответствует взводу, роте и эпохе.

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Щербаков отметил, что цель его коллекции заключается в том, чтобы рассказать об истории бронемашин и Великой Отечественной войны в целом.