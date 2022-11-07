Петербуржец рассказал, почему решил сменить профессию строителя на кузнеца | 360°

Интересное 07 ноября 2022, 17:43 Петербуржец рассказал, почему решил сменить профессию строителя на кузнеца Борис Потапенко: для любого кузнеца важно умение художественно мыслить

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Уже в осознанном возрасте петербуржец Борис Потапенко решил уйти со стройки в кузницу, несмотря на высокую зарплату на предыдущей работе. Историю о нем рассказала газета «Петербургский дневник».

По словам самого Бориса, мечта стать кузнецом появилась у него еще в детстве.

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«И я ушел со стройки в кузницу. Стал учеником. Учеба давалась нелегко, потому что кузнецы — народ суровый, неохотно учат. Но я отучился и вот уже 15 лет работаю кузнецом», — отметил Потапенко.

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Он добавил, что для любого кузнеца важно умение художественно мыслить. Также здесь ценятся трудолюбие, упорство и любовь к своему делу.

Несмотря на прогресс, изделия современных кузнецов пользуются большим спросом. Все больше людей хотят видеть в своих домах не типичные вещи из магазина, а уникальные работы, оформленные по частному заказу.

Петербуржец подчеркнул, что теперь его работа оплачивается не меньше, чем когда он работал на стройке. Главное, по его словам, любить то, что делаешь.