Петербуржец предложил полицейским купить у него боеприпасы

Во время звонка горе-бизнесмен рассказал, что живет во Фрунзенском районе, но точный адрес озвучивать отказался. Также он поинтересовался, можно ли отдать боеприпасы полицейским и получить за это деньги.

После звонка к нему выехал наряд полиции. Звонившим оказался 54-летний мужчина. Сотрудники изъяли у него пистолет без маркировок и пять патронов. Больше в квартире ничего найдено не было.