21 января 2020, 15:50
Петербуржец предложил полицейским купить у него боеприпасы
В Санкт-Петербурге в полицию поступил звонок от мужчины, который предложил купить у него огнестрельное оружие, боеприпасы и пластид. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Во время звонка горе-бизнесмен рассказал, что живет во Фрунзенском районе, но точный адрес озвучивать отказался. Также он поинтересовался, можно ли отдать боеприпасы полицейским и получить за это деньги.
После звонка к нему выехал наряд полиции. Звонившим оказался 54-летний мужчина. Сотрудники изъяли у него пистолет без маркировок и пять патронов. Больше в квартире ничего найдено не было.