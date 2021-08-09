Петербурженка, ставшая мамой в 58 лет, рассказала, как 60-летний муж встретил первенца

Немецкий профессор Клаус Петер Вильдероттер, который впервые стал отцом в 60 лет, приехал из Германии на встречу со своим первенцем. Об этом рассказала его супруга, 58-летняя консультант попечительского совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Мария Кононова, передал «Петербургский дневник».

«Наш папа приехал 8 августа с двумя ПЦР-тестами прямым рейсом из Мюнхена. Сыночек очень ждал с самого утра своего папочку и сразу обнял его на пороге дома. Папочка был счастлив, сказал, что бабушка в Германии отказывается умирать, пока не встретится с внуком. Ей 88 лет, и пока она видела внука только на экране мобильного телефона», — рассказала женщина.

Женщине удалось родить с помощью ЭКО и кесарева сечения. Ее супругу пришлось остаться в Германии из-за коронавирусных ограничений, поэтому он не смог приехать на роды. В дальнейшем семья планирует завести еще одного ребенка.